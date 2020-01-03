İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesi küresel piyasalarda etkisini anında gösterdi.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Oğuzhan Akyener, "Altın fiyatları, petrol fiyatları hemen hemen bütün değerli madenlerle alakalı bütün piyasalar, az çok haliyle dolara ve altına endeksli olarak onlardan da etkilenerek fiyat artışları gözlemlendi" dedi.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 70 dolara yaklaştı. Bu, Eylül ayında Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine gerçekleştirilen drone saldırılarından beri görülen en yüksek seviye oldu.

Oğuzhan Akyener, petrol fiyatlarının, İran'ın bu konuya gerçekten sert bir tepki vereceğini söylemesiyle 66 dolardan 69 dolara çıktığını söyledi.

Altında fiyatları da 4 ayın zirvesini gördü. Artış, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasına ve ABD hisse senetlerinin yükselmesine rağmen gerçekleşti. Asya'da hisse senetleri düşüş gösterirken, ABD Hazine tahvilleri yükseldi.

Uzmanlar artışın geçici olduğu görüşünde. Ancak, küresel piyasalarda gözler İran'ın bu saldırıya nasıl yanıt vereceğine çevrildi.

Kaynak: TRT Haber