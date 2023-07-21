Paris'te 21 Haziran'daki patlamada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Fransız kamu yayıncı Franceinfo'nun Paris Savcılığına dayandırdığı habere göre, Paris'in 5'inci bölgesinde 21 Haziran'da meydana gelen gaz kaçağı kaynaklı patlamada ağır yaralanan bir kadın daha yaşamını yitirdi.

Böylece patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Olay

Paris'in 5'inci bölgesindeki bir binada 21 Haziran'da gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana gelmişti.

Savcılık, olayla ilgili "kasıtsız yaralama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Patlamada 58 kişi yaralanmıştı.