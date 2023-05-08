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Dünya
AA 08.05.2023 16:31

Paris Emniyeti, tartışmalı Neonazi gösterisine "risksiz diye" izin verdiğini duyurdu

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü, Neonazilerin düzenlediği tartışmalı gösteriye kamu düzenini bozma riski olmadığı gerekçesiyle izin verildiğini açıkladı.

Paris Emniyeti, tartışmalı Neonazi gösterisine "risksiz diye" izin verdiğini duyurdu
[Fotograf: AFP]

Yüzlerce Neonazi'nin cumartesi günü Paris'te düzenlediği gösteri ülkede tepkilere yol açtı.

Tepkiler üzerine Paris Emniyetinden yapılan açıklamada, "Fransa'da bir gösteri ancak kamu düzenini bozma riski taşıdığı kanıtlanabildiğinde yasaklanabiliyor." ifadesi kullanıldı.

Ocak ayında Paris'te aşırı sağcı bir gösteri yapılmasının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, bu son gösterinin, düzenleyen grubun daha önceki toplanmalarında taşkınlık çıkarmadıkları savunularak yasaklanmadığı bilgisi verildi.

Paris'te 6 Mayıs'ta, 9 Mayıs Komitesi bünyesindeki 500'den fazla Neonazi, 1994'te polisten kaçtığı sırada yüksek katlı apartmandan düşerek ölen aşırı sağcıların önde gelen isimlerinden Sebastien Deyzieu'nün ölümü anısına gösteri düzenlemişti.

Yüzleri maskeli ve siyah flamalar taşıyan kalabalığın polisin güvenlik çemberi oluşturmadığı caddede ellerini kollarını sallayarak yürüyüş düzenlemesi, ülke basını ile sosyal medyada gündem olmuştu.

Twitter kullanıcıları, "Fransız polisinin emeklilik reformunu protesto eden halkın gösterilerine müsaade etmediği ancak Neonazilerin ellerini kollarını sallayarak yürüyüş düzenlemelerine izin verdiği"ne yönelik tepkiler dile getirmişti.

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