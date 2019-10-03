Dünya
Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü03 Ekim 2019 Perşembe 16:02 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 16:04
Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
4 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.
Metro durağı kapatıldı
Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.
Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Paris fransa bıçaklı saldırı