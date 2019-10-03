Dünya
İtalya'da savcılar Netflix hakkında soruşturma başlattı03 Ekim 2019 Perşembe 12:04 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 12:38
İtalya'da savcılar, dijital dizi ve film izleme platformu Netflix hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.
[Fotoğraf: AA ]
Netflix, dünyada dijital ortamda en çok dizi ve film izlenen platformlardan biri haline geldi.
İtalyan gazetesi Corriere della Sera'da yer alan habere göre, savcılar, ülkedeki 1,4 milyon kullanıcıya ulaşan platform Netflix hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturmanın nedeni, Netflix'in kullandığı kablo ve bilgisayar sunucularının İtalya'ya ait olduğu iddiası.
Soruşturma başlangıç aşamasında olduğundan şu ana kadar hiçbir Netflix yöneticisi sorgulanmadı.
Kaynak: Reuters