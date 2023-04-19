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Dünya
AA 19.04.2023 15:46

Paris, Avrupa'da aşırı sıcaklardan kaynaklı yaşlı ölümleri en yüksek kent oldu

Fransa'nın başkenti Paris, Avrupa'da aşırı sıcaklardan kaynaklı yaşlı ölümleri en yüksek kent oldu.

Paris, Avrupa'da aşırı sıcaklardan kaynaklı yaşlı ölümleri en yüksek kent oldu
[Fotograf: AFP]

The Lancet Planetary Health'ın yayımladığı araştırma kapsamında, 2000-2009 yıllarında 30 Avrupa ülkesinde 854 kentte aşırı sıcaklara veya soğuklara dayalı ölüm oranları incelendi.

Araştırmaya göre, mevcut durumda Avrupa'da yılda 203 bin 620 kişi soğuklar nedeniyle, 20 bin 173 kişi de sıcaklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Yaş ilerledikçe sıcak havalara hassaslık artarken, Avrupa'da aşırı sıcaklara bağlı ölüm oranın en yüksek olduğu kent Paris oldu.​​​​​​​

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da 2022'deki sıcak havalar nedeniyle en az 15 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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