Yunan özel kuvvetleri, C-130 tipi askeri uçakla Rum kesimindeki Larnaka’dan paraşütle atlamak için havalandı.

Subaylardan biri atlayışını yaparken paraşütü açılmadı. 5 bin feet yükseklikte asılı kaldı.

Dakikalarca uçağa asılı kalan subay kendi imkanları ile kurtulamayınca, arkadaşları seferber oldu.



Uçaktaki subaylar asılı kalan arkadaşlarını uçağın içine çekmeyi başardı.