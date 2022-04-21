Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 12:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Paraşütü açılmayan Yunan subay uçakta asılı kaldı
Yunan özel kuvvetlerinden bir subay, atlayış sırasında paraşütü açılmayınca uçakta asılı kaldı. 5 bin feette korku dolu anlar yaşandı.
Yunan özel kuvvetleri, C-130 tipi askeri uçakla Rum kesimindeki Larnaka’dan paraşütle atlamak için havalandı.
Subaylardan biri atlayışını yaparken paraşütü açılmadı. 5 bin feet yükseklikte asılı kaldı.
Dakikalarca uçağa asılı kalan subay kendi imkanları ile kurtulamayınca, arkadaşları seferber oldu.
Uçaktaki subaylar asılı kalan arkadaşlarını uçağın içine çekmeyi başardı.
Etiketler: Yunanistan
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