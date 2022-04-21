Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 12:38Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Afganistan'da camide patlama
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir camide patlama meydana geldi.
Yerel medya, patlama sonucu en az 5 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını duyurdu.
Reuters'a konuşan bir Taliban yetkilisi ise "2. bölgedeki bir Şii camisinde patlama meydana geldi. 20'den fazla ölü ve yaralı var." ifadesini kullandı.
Can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
Etiketler: Afganistan
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