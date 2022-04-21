Yerel medya, patlama sonucu en az 5 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını duyurdu.

Reuters'a konuşan bir Taliban yetkilisi ise "2. bölgedeki bir Şii camisinde patlama meydana geldi. 20'den fazla ölü ve yaralı var." ifadesini kullandı.

Can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.