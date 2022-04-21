Ulusal basında askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Kamerunlu mevkidaşı Joseph Beti Assomo, 12 Nisan’da Rusya'nın başkenti Moskova’da, askeri iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma, iki ülke arasında savunma ve uluslararası güvenlik alanlarında bilgi alışverişini, ortak askeri eğitim ve terörle mücadelede ise iş birliği konularını kapsıyor.

İki ülke 2015’de de benzeri bir askeri anlaşma imzalamış ancak 2020'de süresi dolan anlaşma, salgın nedeniyle yenilenememişti.