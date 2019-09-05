Brezilya'nın Maunus kenti yakınlarındaki Amazon ormanlarında 4 yıldan fazla bir süredir yaşayan Libyalı Hüseyin Ömer Hüseyin polis tarafından bulundu.

Brezilya medyasına göre, Hüseyin bütün parasını ve belgelerini çaldırdıktan sonra 2015 yılından itibaren Amazon yağmur ormanlarında yalnız yaşamaya başladı.

Hüseyin, 1995 yılında Libya'dan Almanya'ya, 2012 yılında ise Brezilya'ya gitti. Medyada yer alan haberlere göre, Hüseyin evraklarını ve parasını çaldırmadan önce aylarca Brezilya'da yaşadı.

Ailesinin öldü zannettiği Hüseyin, birkaç gün önce Brezilya polisi tarafından bulundu.

Libya Büyükelçiliğinin devreye girmesi ile hastaneye yatırılan Hüseyin, durumunun düzelmesinin akabinde Libya'ya dönecek.

Kaynak: Al Ahrar