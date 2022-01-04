Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 22:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Paraguay’da Devlet Başkanlığı konutunda geyik saldırısı: 1 ölü
[Fotoğraf: GettyImages ]
Paraguay'da Devlet Başkanlığı konutunda bulunan geyiğin saldırısına uğrayan muhafız hayatını kaybetti.
Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, Devlet Başkanlığı konutundaki bir geyik, muhafız olarak görev yapan 42 yaşındaki Victor Cesar Isasi Flecha'ya saldırdı.
Aldığı darbeler sonucu yaralanan Flecha, olaya şahit olan diğer muhafızların yardımıyla tıbbi müdahale yapılması için askeri hastaneye götürüldü.
Göğsünde açık yaralar oluşan Flecha'nın solunum yetmezliği ve kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Yetkililer, Flecha’nın ölümüne yol açan geyiğin hediye olarak verilen Hindistan kökenli benekli bir geyik olduğunu açıklarken, konutta bu tür bazı hayvanların bakıldığını ve konuta ait yerleşkenin bir bölümünde bu hayvanların serbestçe dolaştığını aktardı.
Etiketler: Paraguay
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