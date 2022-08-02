Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 06:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paraguay'da bir senatörün gölde cansız bedeni bulundu
[Paraguay Senatosu (Reuters / Arşiv)]
Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, senatör Zulma Gomez'in bir gölde cansız bedenine ulaşıldı. Senatörün ölümüne ilişkin cinayet riskinin olup olmadığına dair kapsamlı soruşturma başlatıldı.
Paraguay basınında çıkan habere göre, ülkenin güneydoğusundaki Alto Parana bölgesine bağlı Acaray Gölü'nde cansız beden bulundu.
Yapılan incelemenin ardından cansız bedenin 61 yaşındaki senatör Gomez'e ait olduğu ortaya çıktı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, Gomez'in ölümüne ilişkin cinayet riskinin olup olmadığına dair kapsamlı bir soruşturmanın açıldığı aktarıldı.
Gomez'in göle düşmesi sonucu, başını sert bir kayaya çarparak hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atılmasına rağmen görgü tanığı Gomez'in torunu, senatörün göle düştüğünü görmediğini belirtti.
Etiketler: Paraguay
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