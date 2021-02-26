Ülke çapında "Ulusun babası" (Papa blo Kantri) olarak bilinen Somare'nin 19 Şubat'ta hastaneye kaldırıldığı ve son evre pankreas kanseri teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirdiği açıklandı.

Papua Yeni Gine'nin, Avustralya'dan ayrılıp bağımsızlığını kazanmasında önemli rol oynayan Somare'nin ölüm haberini, kızı Bathe Somare yaptığı açıklamayla doğruladı.

Betha Somare, halkın Michael Somare'yi bir "baba" veya "büyükbaba" olarak kucaklamasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

1 hafta sessizlik

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Somare'nin ülkede herkes tarafından sevildiğini belirterek eski Başbakan için "Kendinden sonra gelenlerle kıyaslanamaz" dedi.

Marape, halkı, Somare'nin ölümüne saygılı şekilde bir hafta "sessizliğe, barışa ve sükunete" çağırdı.

Kabinenin, eski liderin cenaze töreninin ayrıntılarını konuşmak üzere bir araya geleceği açıklandı.

İlk ve tek bölge lideri

Michael Somare, Papua Yeni Gine Avustralya tarafından yönetilirken ilk ve tek bölge liderliği yaptı.

Somare, ülkesinin 1975'te bağımsızlığını kazanmasına öncülük eden Pangu Partisini kurdu.

Bağımsızlığın ardından ülkede en uzun süre başbakanlık görevi yürüten Somare, 4 ayrı dönemde 17 yıl başkanlık yaptı.