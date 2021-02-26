Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunan donanmasında COVID-19 karantinası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yunan donanmasının önemli unsurlarından Psara fırkateyninin 18 personelinde, Nikiforos Fokas fırkateyninin ise 45 personelinde COVID-19 tespit edildi. Nikiforos Fokas fırkateyni karantiya alındı.
Yunanistan Deniz Kuvvetleri koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.
Yunan donanmasının önemli unsurlarından Psara fırkateyni personelinden 6'sının 21 Şubat'ta, 12'sinin ise 23 Şubat'ta koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fırkateyn karantinaya alındı
Bunun yanı sıra donanmada birçok görevi yerine getiren bir başka gemi olan Nikiforos Fokas fırkateyni de salgın nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşıyor.
45 personelinde koronavirüs tespit edilen geminin karantiya alındığı öğrenildi.
Son dönemde artan vakalar nedeniyle Yunan donanmasının büyük sıkıntı yaşadığı ifade ediliyor.
Etiketler: Koronavirüs Yunanistan
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