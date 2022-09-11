Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 03:12Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı.
Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünü nüfus yoğunluğu fazla olmayan Kainantu kentinin 67 kilometre doğusu olarak duyurdu.
61 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Kısa süre sonra ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi tsunami uyarısını kaldırdı.
Depremin başkent Port Moresby'den 370 kilometre uzaklıkta meydana geldiği de belirtildi.
Depremde bazı binalarda hasar oluştuğu ancak can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 03:34
- 03:35
- 03:06
- 02:59
- 02:44
Sıradaki Haber
Irak'ın iki ayrı şehrinde DEAŞ'a operasyon: 11 terörist öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz