Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 20 ölü
Meksika'da yolcu otobüsü ile yanıcı madde taşıyan bir yakıt tankerinin çarpışması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinin başkenti Victoria de Ciudad'dan Monterrey şehrine giden yolda yolcu otobüsü ile yanıcı madde taşıyan kamyon çarpıştı.
Yanıcı madde taşıyan aracın alev alması sonucu çıkan yangında en az 20 kişinin öldüğü belirtildi.
33 bin litrelik yanıcı madde taşıyan iki yakıt tankı bulunuyordu
Kazanın sebep olduğu yangın nedeniyle iki aracın da tamamen yandığı, tır şoförünün olay yerinden kaçtığı bilgisi verildi.
Kamyonda yaklaşık 33 bin litrelik yanıcı madde taşıyan iki yakıt tankı bulunduğu belirtildi.
Tamaulipas Başsavcılığının kaza hakkında soruşturma başlatırken, yetkililer kurbanların kimlik tespiti için çalışıyor.
Etiketler: Meksika Akaryakıt Yakıt Trafik Kazası
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