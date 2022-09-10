Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 21:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Blinken ile Leyen Ukrayna’yı görüştü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Price, Bliinken’ın von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteğin devamını, ABD'nin Avrupa'nın enerji güvenliğine bağlılığını ve Ukrayna'ya karşı savaşından dolayı Rusya'ya yönelik koordinasyonu görüştüğünü belirtti.
İki üst düzey yetkilinin aynı zamanda, Bosna-Hersek'te istikrar ve güvenliğin sağlanmasının önemini görüştüklerine işaret eden Price, küresel sağlık sorunlarının da ele alındığını ifade etti.
Etiketler: ABD Avrupa Birliği Rusya Ukrayna
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