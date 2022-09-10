Meksika'nın Queretaro şehri yakınlarındaki karayolunda freni patlayan tır, 22 araca çarptı.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, yetkililer, kazada 44 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Kaza mahallinde gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sebebiyle karayolu 3 saatten fazla ulaşıma kapandı.

Görgü tanıkları kazaya neden olan tır şoförünün kazanın ardından kaçmaya çalıştığını ifade ederken, polis tır şoförünün yakalandığını ve gözaltına alındığını söyledi.