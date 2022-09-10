Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 19:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika'da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı
[Fotograf: İHA]
Meksika’da bir freni patlayan tırın 22 araca çarpması sonucu 44 kişi yaralandı.
Meksika'nın Queretaro şehri yakınlarındaki karayolunda freni patlayan tır, 22 araca çarptı.
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, yetkililer, kazada 44 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.
Kaza mahallinde gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sebebiyle karayolu 3 saatten fazla ulaşıma kapandı.
Görgü tanıkları kazaya neden olan tır şoförünün kazanın ardından kaçmaya çalıştığını ifade ederken, polis tır şoförünün yakalandığını ve gözaltına alındığını söyledi.
Etiketler: Meksika Trafik Kazası
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