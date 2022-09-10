Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
[Fotograf: TRT Haber]
Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin "askeri operasyonun hedefine ulaşması için" Harkov bölgesine bağlı Balakleya ve İzyum şehirlerindeki birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına yönlendirilmesi için bir çalışma gerçekleştirildiği vurgulandı.
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