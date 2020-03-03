Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Papa Francis'in koronavirüs testi sonuçlandı
[Fotoğraf: AP]
Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Papa Francis'in koronavirüs testi sonucunun negatif olduğu açıklandı.
Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en hızlı yayıldığı ve ölü sayısının arttığı ülke İtalya.
Papa Francis de İtalya'da katılacağı bir etkinliği, 'soğuk algınlığı' nedeniyle iptal etmişti.
Papa'nın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı iddia edilmişti.
İtalya medyasında yer alan haberlere göre Papa Francis'in koronavirüs testi sonucunun negatif olduğu açıklandı.
Vatikan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Etiketler: papa koronavirüs Papa Francis koronavirüs testi koronavirüsSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 09:53
Sıradaki Haber
Santiago'da sokaklar savaş alanına döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz