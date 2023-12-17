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Dünya
AA 17.12.2023 15:46

Papa Franciscus: Gazze'de silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'den çok ciddi ve acı haberler almaya devam ettiğini belirterek, silahsız sivillerin bombalanıp vurulduğunu söyledi.

Papa Franciscus: Gazze'de silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor
[Fotograf: İHA]

Papa, geleneksel pazar duasını Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdi.

Duanın ardından dünya meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Papa Franciscus, "Ukrayna'da, Filistin'de, İsrail'de ve diğer çatışma bölgelerinde savaşlardan acı çeken kardeşlerimizi unutmayalım. Noel'in yaklaşması, barış yollarının açılması çabalarını güçlendirsin." dedi.

Gazze'deki gelişmelere de değinen Papa, "Gazze'den çok ciddi ve acı verici haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor." diye konuştu.

İsrail ordusunun Gazze’de Hristiyanları ve kiliseleri hedef almasından söz ederken "terör" ifadesini kullanması dikkati çeken Papa Franciscus, "Bir anne ve bir kızı; Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton, tuvalete gittikleri sırada keskin nişancılar tarafından öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Rahibe Teresa'nın rahibelerinin evi hasar aldı, jeneratör vuruldu. Bazıları, ‘Bu terör, bu savaş.’ diyor. Evet, bu savaş, bu terördür." yorumunu yaptı.

Papa, inananları barış için dua etmeye çağırdı.

Kudüs Latin Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının Rahibeler Manastırı'na doğru yürüyen iki kadını öldürdüğü belirtilmişti.

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