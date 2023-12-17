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Dünya
AA 17.12.2023 14:25

Güneş'te son yılların en büyük patlaması: Dünya'daki radyo sinyalleri devre dışı kaldı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'te yaşanan son yıllardaki en güçlü patlamanın, Dünya'daki radyo sinyallerini geçici devre dışı bıraktığını duyurdu.

Güneş'te son yılların en büyük patlaması: Dünya'daki radyo sinyalleri devre dışı kaldı
[Fotoğraf: NASA Arşiv]

2017'den bu yana son 6 yılın en büyük güneş patlaması, NASA'ya ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık'ta görüntülendi.

Patlamanın Güneş yüzeyinin kuzeybatı bölgesinde olduğunu bildiren gözlemevi yetkilileri, yüksek seviyede ultraviyole ışık ve enerji patlaması tespit etti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, patlamanın büyük bir parlama meydana getirdiği ve bunun daha yüksek frekansları etkileyecek kadar geniş çaplı olduğu belirtildi.

Açıklamada, pilotların birçoğunun iletişim hattında aksaklıklar yaşadıklarını bildirdiği ve Güneş patlamasının etkilerinin ülkenin tamamında hissedildiği kaydedildi.

NOAA'ya ait Uzay Hava Tahmin Merkezinden (SWPC) Shawn Dahl, yaptığı açıklamada, patlamanın radyo iletişimini geçici devre dışı bıraktığını duyurdu.

Dahl, patlamanın jeomanyetik kasırgaya sebep olabileceğini belirterek, bunun yüksek frekanslı radyo sinyallerini olumsuz etkileyebilecek ve gelecek günlerde kuzey ışıkları oluşumunu tetikleyebilecek etkiye sahip bulunduğunu kaydetti.

Dünya'ya ulaşabilecek olası plazma patlamasına karşı Güneş lekelerini gözlemleyen bilim insanları, bu bölgelerdeki faaliyetlerin 2025'te rekor seviyeye ulaşacağını tahmin ediyor.

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