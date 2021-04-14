Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pandaların kavgası 17 dakika sürdü
Çin'in Sichuan eyaletinde iki dev panda dakikalarca kavga etti. Pandaların kavgası ormana yerleştirilen kızıl ötesi kameralar tarafından kaydedildi.
İki pandanın kavgası tam 17 dakika sürdü. Çin'in Sichuan eyaletinde iki panda birbirlerini önce itmeye başladı sonra da pençelerle birbirlerine vurdu.
Pandalar birbirini alt etmek için kıyasıya mücadele etti.
Kavga, sonunda birinin yaralanarak olay yerinden ayrılmasıyla sona erdi.
Etiketler: Çin
Son Haberler
- 14:25
- 14:34
- 14:36
- 14:08
- 13:49
Sıradaki Haber
Moskova'dan Washington'a 'yaptırım' mesajı: Kararlılıkla tepki veririz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz