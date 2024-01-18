Puslu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.01.2024 10:53

Pakistanlı yetkililer: Hava saldırısı İran'ın yaklaşık 20 kilometre içerisinde gerçekleştirildi

Pakistanlı askeri yetkililer, uçaklar ve insansız hava araçlarının (İHA), İran'ın yaklaşık 20 kilometre içerisinde uçarak "teröristlerin" saklandıkları noktaları vurduğunu söyledi.

Pakistanlı yetkililer: Hava saldırısı İran'ın yaklaşık 20 kilometre içerisinde gerçekleştirildi

Askeri yetkililer, İran'a yönelik saldırıda modern silahların kullanıldığını belirtti.

Yetkililer, uçaklar ve İHA'ların, İran'ın yaklaşık 20 kilometre içerisinde uçarak "teröristlerin" saklandıkları noktaları vurduğunu kaydetti.

Pakistan, "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurmuştu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü bildirilmişti.

İran'ın Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki örgüt kamplarını hedef alması

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

Dün, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alan Pakistan, ülkesini ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Ceyşu'l Adl örgütü

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

ETİKETLER
Pakistan İran
Sıradaki Haber
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gözaltı dalgası sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
Malatya'da ağır hasarlı yapıların yıkımında sona gelindi
12:03
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yoğunluğun şubattan itibaren azalacağını tahmin ediyoruz
12:11
İzmir'deki suç gelirlerinin aklanması davasında 119 şirket mercek altında
11:56
Dinleyicilerini "Kafdağı'nın ardına" yolculuğa çıkarıyor
11:56
2024 Macar-Türk Kültür Yılı: Türkiye'de 11 kentte Macar kültürü tanıtılacak
11:48
Özel okul ücretleri ne kadar artacak? 5 soruda özel okul ücretleri
Gaziantep’in tarihi kapı tokmakları
Gaziantep’in tarihi kapı tokmakları
FOTO FOKUS
Ümraniye'de metro çalışması sırasında bitişik haldeki iki bina çöktü
Ümraniye'de metro çalışması sırasında bitişik haldeki iki bina çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ