Pakistanlı yetkililer: Hava saldırısı İran'ın yaklaşık 20 kilometre içerisinde gerçekleştirildi

Askeri yetkililer, İran'a yönelik saldırıda modern silahların kullanıldığını belirtti.

Yetkililer, uçaklar ve İHA'ların, İran'ın yaklaşık 20 kilometre içerisinde uçarak "teröristlerin" saklandıkları noktaları vurduğunu kaydetti.

Pakistan, "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurmuştu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü bildirilmişti.

İran'ın Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki örgüt kamplarını hedef alması

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

Dün, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alan Pakistan, ülkesini ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Ceyşu'l Adl örgütü

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.