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Dünya
AA 18.01.2024 10:52

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gözaltı dalgası sürüyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına almaya devam ediyor.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gözaltı dalgası sürüyor
[Fotograf: AA]

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah, El-Bire, Kalkilya, Tulkerim, El Halil ve Nablus kentlerine baskın düzenledi.

Bire kentindeki Emari Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında çok sayıda Filistinliyi gözaltına alan İsrail güçleri, çıkan arbedede Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, gerçek mermiyle yaralanan 2 Filistinli Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne kaldırıldı.

İsrail güçlerinin gözaltı kampanyası Kalkilya, El Halil ve Nablus kentlerinde de devam etti; söz konusu kentlerde çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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