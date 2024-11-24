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Dünya
AA 24.11.2024 17:30

Pakistan'ın kuzeybatısında aşiretler arası çatışmada ölü sayısı 85'e yükseldi

Pakistan'ın kuzeybatısında 4 gündür devam eden aşiretler arası çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Pakistan'ın kuzeybatısında aşiretler arası çatışmada ölü sayısı 85'e yükseldi
[Fotograf: AFP]

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram bölgesinde zaman zaman Şii ile Sünni aşiretler arasında çok sayıda kişinin öldüğü çatışmalar yaşanıyor.

Afganistan sınırında bulunan bölgede, son olarak 4 gündür devam eden aşiretler arası çatışmada 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 85'e yükseldi.

Bölgede son yılların en kanlı çatışması yaşanırken, yetkililer taraflar ve bölgenin ileri gelenleri ile görüşüp tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

Hayber Pahtunhva Eyalet Sözcüsü Muhammed Ali Saif, basına yaptığı açıklamada, taraflar ile görüşmelerin ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabaların sürdüğünü kaydetti.

Kurram'da 21 Kasım Perşembe günü Şiileri taşıyan yolcu konvoyuna militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda en az 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından bölgede Şii ile Sünni aşiretler arasında çatışma başlamıştı.

240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

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