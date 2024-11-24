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Dünya
AA 24.11.2024 17:27

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinden bu yana El Halil, Cenin, Nablus, Tulkerim, Eriha kentlerine baskınlar düzenlediği aktarıldı.

İsrail askerleri baskınlarda aralarında eski tutukluların da olduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 800'ü geçti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin makamlarından yapılan son açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 794 Filistinli hayatını kaybetti.

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