Nükleer silah gücüne sahip iki komşu ülke olan Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilim devam ediyor.

Pakistan ordusu sözcüsü, Hindistan'dan gelecek herhangi bir saldırıya karşı kendilerini savunmaya hazırlandıklarını ve tüm güçleriyle karşılık vereceklerini açıkladı.

General Asif Ghafoor, "Savaş başlatmak gibi bir niyetimiz yok ancak bir tehdide (Hindistan'dan gelecek) karşı sizi şaşırtacak şekilde tam bir güçle yanıt vereceğiz" dedi.

Pakistan-Hindistan gerilimi

14 Şubat'ta Hindistan kontrolündeki Keşmir'de 44 askerin öldüğü saldırı sonrasında iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmış, Hindistan, saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmiş, Pakistan ise bu suçlamaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

Kaynak: Reuters