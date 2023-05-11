Pakistan'daki protestolarda ölenlerin sayısı 9'a çıktı

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ülke genelindeki protestolar sürüyor.

Gösteriler sırasında Hayber Pahtunhva eyaletinde 7 kişi, Belucistan ve Pencap'ta birer kişi gösteriler sırasında öldü.

Ülkede 9 Mayıs’tan bu yana süren protestolarda yaşamını yitiren göstericilerin sayısı 9’a çıktı, 290’dan fazla kişi yaralandı.

Aralarında üst düzey PTI siyasetçilerinin de bulunduğu 1900’den fazla parti destekçisi gözaltına alındı.

Tarnol’da protestocular tren raylarına zarar verdi.

Başkent İslamabad ve Lahor’da polise ait mülkler ile Lower Dir’de paramiliter birliklere ait sınır kalesine zarar verildi.

Lahor’daki gösterilerde büyük bir jeneratör protestolar sırasında patladı. Olayda yaşamını yitiren olmadı.

Lahor’daki Şadman Polis Merkezinde protestocular eşyalara ve emniyete ait araçlara zarar verdi.

200'den fazla polis yaralandı

Ülke genelinde devam eden gösterilerde 200'den fazla polis yaralandı, emniyete ait çok sayıda araç kullanılamaz hale getirildi.

Federal hükümetin güvenliğin sağlanması için orduyu göreve çağırmasının ardından başkent İslamabad'ın çeşitli noktalarında silahlı kuvvetler personeli göreve başladı.

239 milyon dolarlık yolsuzluk suçlaması

Geçen haziranda koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etti.

Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtiyor.

Aralık 2019'da Riaz, "kirli para" ile ilgili soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti.

NAB kararıyla tutuklama

Han hakkındaki tutuklama kararı, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilmişti.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, koalisyon hükûmeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükûmeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.