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Dünya
AA 11.05.2023 09:58

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun 9 Mayıs Salı gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 76'ya yükseldi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, yaptığı yazılı açıklamada, roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Hareket, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında askeri kadrolarından üst düzey 3 ismin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne salı gününden itibaren düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 21 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında uluslararası taraflar aracılığıyla yürütülen ateşkes müzakereleri ise sonuç vermemişti.

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