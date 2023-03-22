Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Dera İsmail Han bölgesinde militanlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada, 3 asker yaşamını yitirdi, 3 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 10 polis yaşamını yitirmişti.