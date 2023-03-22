43 eski çalışan, sosyal medya şirketi ve iki taşeron firma aleyhine haksız yere işten çıkarma nedeniyle yasal işlem başlattı.

Davada sosyal medya şirketi ve yüklenicileri tüm iş gücünü kovmakla suçlanıyor.

Yerel basındaki haberlere göre şirket ayrıca, "kovulan tüm işçileri kara listeye almakla" itham ediliyor.

WhatsApp ve Instagram'ı içeren Meta, teknoloji endüstrisindeki yüksek faiz oranları ve rekor enflasyon arasında mücadele ederken, altı aydan kısa bir süre içinde iş gücünü yaklaşık yüzde 25 azalttı.

CEO Mark Zuckerberg geçen hafta küresel iş gücünde 10 bin kişilik son kesintiyi duyurdu.

Kenyalı içerik moderatörleri, üçüncü taraf şirket Sama aracılığıyla işe alındı ​​ve Meta ile ortaklarını ayrımcılık yapmak ve haklarını ihlal etmekle suçladı.

İçerik moderatörleri, sosyal medya platformlarındaki şiddet, çocuk pornografisi ve terör propagandası içeren materyalleri testip etmekten sorumlular.

Kenyalı bir STK ve iki Etiyopyalı vatandaş, platformun çevrimiçi nefretle mücadele etmek için yeterince çaba göstermediğini iddia ederek geçen yılın Aralık ayında Meta hakkında şikayette bulundu.

Ayrıca kurbanlar için 1,6 milyar dolarlık bir tazminat fonu oluşturulması çağrısı yapıldı.