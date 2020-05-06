Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden 40 kişiyle toplam ölü sayısı 486'ya çıktı.

Son 24 saatte yapılan 10 bin 178 test sonucunda bin 49 kişide virüsün görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 bin 550'ye, toplam test sayısı ise 232 bin 582'ye ulaştı.

Ülke nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı Pencap, 8 bin 420 kişiyle en çok virüs görülen eyalet, Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir 76 kişiyle en az vaka görülen bölge oldu.

Virüsün ülkede ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 6 bin 217 kişi de sağlığına kavuştu.