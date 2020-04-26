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Pakistan'da teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde arama yapan askerlere teröristlerin ateş açması sonucu 2 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'ın Khaisura ve Dossali bölgesinde teröristlerin bulunduğu istihbaratı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.
Arama faaliyetleri sırasında askerlere ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı. Çatışmada 9 terörist öldürüldü.
Bölgede çok sayıda cephane ve silahın ele geçirildiği de belirtildi.
Etiketler: Pakistan kuzey veziristanSon Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 14:21
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