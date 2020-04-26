Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'ın Khaisura ve Dossali bölgesinde teröristlerin bulunduğu istihbaratı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Arama faaliyetleri sırasında askerlere ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı. Çatışmada 9 terörist öldürüldü.

Bölgede çok sayıda cephane ve silahın ele geçirildiği de belirtildi.