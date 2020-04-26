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İran'da son 24 saatte 60 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 60 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 710'a yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Cihanpur, böylece toplam ölü sayısının 5 bin 710'a çıktığını belirterek, vaka sayısının da bin 153 artarak 90 bin 481'e ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 79'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 69 bin 657 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs iran covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 13:28
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