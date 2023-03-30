Ulusal basındaki haberlere göre, militanlar, Lakki Marvat bölgesinde, Saddar Polis Merkezine gece saldırı düzenledi.

Saldırının haber alınmasının ardından bölgeye yardıma gelen polis aracı, bombalı saldırının hedefi oldu.

Patlamada 4 polis yaşamını yitirirken, 6 polis yaralandı.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polislerin teröre karşı fedakarlıklarının unutulmayacağını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında, çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında, 10 polis yaşamını yitirmişti.