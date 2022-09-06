Ülke genelinde yaşanan sel felaketinin ardından yerlerinden olanlar için kurulan çadır kamplarında 630 binden fazla kişi yaşıyor.

Sellerden en ağır derecede etkilenen Sindh eyaletinde de çok sayıda kamp ve bu kamplarda yaşayan selzede bulunuyor.

Eyaletin Sehvan Şerif şehri de afetten önemli ölçüde etkilenen yerler arasında bulunuyor.

Sel şehirler arasındaki bağlantıyı kopardı

Bölgede ilk dikkati çeken şey, gözün alabildiği kadar uzaklıkta her yerin suyla kaplı olması.

Su içinde kalan evler, camiler, tren rayları ve elektrik iletim hatları selin boyutunu gözler önüne seriyor.

Sehvan Şerif'i kuzeyindeki şehirlere bağlayan kara yolu tamamen suyla kaplı durumda.

Su içinde zorlu yürüyüş

Yüksek araçla suyun içerisinde belli bir noktaya kadar ilerlenebiliyor.

Halk, su seviyesinin tehlikeli olmadığı yerleri yürüyerek geçiyor. Suyun derinliğinin yüksek olduğu noktalarda tekneler devreye giriyor.

Şehirde sel olduğu bilinmese bölgenin adeta bir gölü anımsattığı söylenebilir.

Suyun içinde sırtında erzakla yürüyenleri ve yüzenleri görmek mümkün.

"Hiçbir şeyimiz yok"

Lal Bağ bölgesinin araçla gidilebilir son noktasında yol kenarına dizilmiş 6-7 çadır bulunuyor. Hacı Abdurrahman Köyü'nden gelen selzedeler, buraya tahliye edildiklerini söyledi.

Burada yaşayan ve isminin Yusuf olduğunu söyleyen selzede, köylerinin su altında kaldığını ve apar topar buraya getirildiklerini ifade etti.

Yusuf, gönüllü kuruluşlar tarafından günde bir defaya mahsus yemek getirildiğini belirterek "Gıda yok, kıyafet yok, su yok. Hiçbir şeyimiz yok." dedi.