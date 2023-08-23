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Dünya
AA 23.08.2023 15:19

Pakistan'da sellerden etkilenen bölgelerden 100 binden fazla kişi tahliye edildi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sellerden etkilenen bölgelerden son 3 haftada 100 binden fazla kişi tahliye edildi.

Pakistan'da sellerden etkilenen bölgelerden 100 binden fazla kişi tahliye edildi
[Fotograf: AP]

Arama kurtarma yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Sutlej Nehri'nin taşması ve çevre bölgeleri su altında bırakması nedeniyle çalışmalar genişletildi.

Açıklamada, tahliye çalışmalarının çoğunun Bahawalpur ve Kasur bölgelerinde olduğu belirtilerek, son 3 haftada 100 binden fazla kişinin tahliyesinin yapıldığı bilgisi verildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı da Ravi Nehri'ndeki su seviyesinin şu anda normal olduğunu ancak Sutlej Nehri'nde bu hafta da taşkınların yaşanabileceğini bildirdi.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

Ülkede geçen yıl muson yağmurları sonucu meydana gelen seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

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