Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da şehre inen leopar 3 kişiyi yaraladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yerleşim bölgesine inen leopar, 3 kişiyi yaraladı. Yetkililer, vahşi hayvanı, kafes yardımıyla yakalamaya çalışıyor.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın DHA-2 bölgesinde başı boş gezdiği görülen leopar, tehlikeli anların yaşanmasına yol açtı.
İslamabad Yaban Hayatı Kurumu personeli tarafından yakalanmak istenen leopar, biri kadın 3 yetkiliyi yaraladı.
Yetkililer, bir evin bodrumunda sıkıştırılan vahşi hayvanı, kafes yardımıyla yakalamaya çalışıyor.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, leoparın yerleşim bölgesinde başıboş gezdiği ve yoldan geçenlere saldırdığı görüldü.
İslamabad'ı çevreleyen ve Himalaya sıradağlarının eteklerinde yer alan 12 bin 600 hektarlık Margalla tepelerinde yaşayan vahşi hayvanlar, zaman zaman başkent sokaklarında görülebiliyor.
Etiketler: Pakistan
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