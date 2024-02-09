Pakistan'da seçim sonuçları açıklanıyor

Pakistan Seçim Komisyonu, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste 220 sandalyenin dağılımını açıkladı.

Paylaşılan verilere göre, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 62 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 50 sandalye kazandı.

İlk sonuçlara göre, PTI, Ulusal Mecliste PML-N ve PPP'ye göre seçimleri önde götürüyor.

Eyalet meclislerinde ilk sonuçlar

Hayber Pahtunhva’da eyalet meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 85 sandalye kazandı, PML-N 5, PPP ise 3 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde açık ara önde görünüyor.

Pencap eyalet meclisinde, PML-N ile PTI arasında başa baş bir durum göze çarpıyor. Pencap eyalet meclisinde PML-N 118, PTI 122, PPP ise 10 sandalye elde etti.

Sind eyalet meclisinde, PPP'nin önde olduğu görülüyor. Eyalet meclisinde PTI 14, PPP 82 sandalye kazandı.

Belucistan eyalet meclisinde, PTI 4, PML-N 8 ve PPP 6 sandalye elde etti.

Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için oy sayma işlemi sürüyor.

Navaz Şerif'ten ilk açıklama

PML-N lideri Navaz Şerif, Lahor’da yaptığı açıklamada, partisinin seçimleri "kazandığını" ifade ederek, "kaynayan mevcut siyasi ve ekonomik kriz" durumuna tek çözümün tüm partilerin el ele verip ulusal birlik hükümeti kurması olduğunu söyledi.

Şerif, Pakistan Halk Partisi (PPP), Birleşik Halk Hareketi (MQM-P) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) ile görüşme yapılacağını dile getirerek, bağımsız milletvekillerini de söz konusu görüşmelere davet etti.

"İletişim sorunu, seçim sonuçlarının açıklanmasında gecikmeye yol açtı"

Pakistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, cep telefonu ve internet hizmetlerinin askıya alınması nedeniyle yaşanan "iletişim sorununun" dün yapılan genel seçimlerin sonuçlarının açıklanmasında gecikmeye neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, seçim sonuçlarının geç iletilmesi sebebiyle medya ve kamuoyunda yer alan endişelere atıfta bulunularak, cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin "kusursuz bir güvenlik durumu sağlamak" için askıya alındığı aktarıldı.

Seçime katılım oranı henüz paylaşılmadı

Seçime katılım oranına ilişkin henüz bir veri paylaşılmadı.

Pakistan'da 2013'te seçime katılım yüzde 55,02, 2018'de yüzde 51,7 olarak gerçekleşmişti.

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle dün 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.