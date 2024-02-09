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Dünya
AA 09.02.2024 18:49

Netanyahu'dan yeni saldırı ve yerinden etme planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış 1,4 milyona yakın Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdi.

Netanyahu'dan yeni saldırı ve yerinden etme planı
[Fotograf: Reuters]

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki dört taburu yok edilmeden savaşın hedefine ulaşılmasının mümkün olmadığı" ifade edildi.

Gazze'nin güneyindeki yoğun operasyonların sivillerin buradan çıkarılmasını gerektirdiği ifade edilen açıklamada, Netanyahu'nun "İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına buradaki nüfusun çıkarılması ve Hamas taburlarının yok edilmesi için hükümete sunmak üzere ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiği" aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 Filistinli yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde halkın yemek zorunda kaldığı hayvan yemleri bile tükendi
Gazze'nin kuzeyinde halkın yemek zorunda kaldığı hayvan yemleri bile tükendi

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail, Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini reddetmişti. Netanyahu, orduya Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırı hazırlığı talimatı verdiğini açıklamıştı. İsrail, Gazze'nin güneyinde bir milyondan fazla sivilin sığındığı Refah'a hava saldırıları düzenlemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivil nüfusun sığındığı Refah'a saldırı başlatmasının "felaket" olacağı değerlendirmesini yapmıştı.

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