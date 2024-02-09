Belçika'da başörtülü kadın otobüs şoförünün sözlü tacizine uğradı

Belçika'nın Anvers kentinde 6 Şubat'ta başörtülü kadın, toplu taşıma şirketi De Lijn'e ait şehir içi otobüsüne bindi.

İnmek için ön kapıya yönelen kadına kapıyı geç açan şoför, "Başörtünü çıkar, burası Belçika." ifadelerini kullanarak inen kadına el hareketiyle hakaret etti.

Tanıklardan birinin olayın ardından şoförü kayda alarak paylaştığı ve "Irkçılık yaptın." dediği görüntü, sosyal medyada yer aldı.

Morane Miangue isimli tanık, "Kadın otobüsten indiğinde bile şoför hala ona vurmak istiyor gibiydi." ifadesini kullandı.

"Avrupa'da bu tür vakalarda artış var ancak yeterince kayıt altına alınmıyor"

De Lijn Sözcüsü Frederik Wittock, şirketin ifade ve din özgürlüğüne değer veren, ülkenin bu anlamda sahip olduğu çeşitliliğe saygılı çalışma prensipleri olduğunu söyledi.

Olayı doğrulayan Wittock, şirketin kabul edilemez olayı kınadığını belirtti.

Wittock, "Bazen insanlar, sadece insan, kurumsal kimliğin dışında davranabiliyor. Yolcuya asla söylenmemesi gereken saldırgan ifadeler kullanılmış. Hatlarımızdaki otobüslerin yüzde 75'i doğrudan bizim, yüzde 25'i ise dışarıdan alım yaptığımız şirketin personeli tarafından kullanılıyor. Söz konusu şoför de dış personeldi. Bu sürece müdahalemizde bize hız ve etki kaybettirse de her iki şirket söz konusu şahısla ilgili gerekli önlemleri aldık." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Müslüman Karşıtı Nefret ve Ayrımcılıkla Mücadele Temsilcisi Marion Lalisse de Avrupa'da bu tür vakalarda artış olduğunu ancak yeterince kayıt altına alınmadığını vurgulamıştı. Lalisse, Müslüman vatandaşlara üye ülkelerin hukuk sistemlerinde haklarını arama çağrısı yapmıştı.