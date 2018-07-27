Pakistan'da partiler seçimin yenilenmesi için protestolar düzenleyecek

Birleşik Eylem Konseyi'nin (MMA) çağrısıyla başkent İslamabad'da bir araya gelen partiler düzenledikleri "Tüm Partiler Konferansının" ardından ortak açıklama yaptı.

MMA lideri Mevlana Fazlurrahman ve Pakistan Müslüman Ligi (PML-N) lideri Şahbaz Şerif toplantı sonunda yaptıkları açıklamada seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirtti.

Fazlurrahman, birkaç gün içinde yeni bir seçim tarihi belirleyip seçim yenilenmesi için ülke genelinde protestolar düzenleyeceklerini ifade ederek, "Demokrasinin bir oluşum ya da kurum tarafından esir alınmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"Halkın iradesi çalındı"

"Halkın iradesi çalındı." diyen Fazlurrahman, talepleri yerine getirilinceye kadar konferansa katılan partilerin liderlerinin mecliste yemin etmeyeceğini ancak bu kararı Şerif'in partisine danışarak gözden geçireceklerini dile getirdi.

Fazlurrahman, Seçim Komisyonunu da eleştirerek "Parlamentodan bu seçimi yapması için 20 milyar Pakistan rupisi alan Seçim Komisyonunun yapabildiği seçim bu mu?" ifadesini kullandı.

Şerif de "Pakistan tarihinde görülmemiş düzensizlikleri bu seçimde gördük." diye konuştu.

Tüm Partiler Konferansına MMA ve PML-N'nin yanı sıra 5 parti, Sindh Eyalet Valisi Muhammed Zübeyir, Gilgit-Baltistan Başbakanı Hafızur Rehman, Azad Cemmu Keşmir Başbakanı Raja Faruk Haydar, eski Başbakan Şahid Hakan Abbasi ve eski Meclis Başkanı Ayaz Sadık da katıldı.

Bazı haberlere göre kurulacak PTI hükümetini destekleyeceği iddia edilen Birleşik Halk Hareketi (MQM) de konferansta yerini aldı.

Fazlurrahman, konferansa katılmayan partilerle de ayrıca görüşerek ortak bir strateji geliştireceklerini kaydetti.

Butto Zerdari'den Seçim Komisyonuna istifa çağrısı

Resmi olmayan sonuçlara göre 3. parti olarak meclise giren Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari de Karaçi'de basın toplantısı düzenledi.

Seçimlerin özgür bir ortamda yapılmadığı eleştirisinde bulunan Butto Zerdari "Şeffaf bir seçim gerçekleştiremediler." diyerek Seçim Komisyonu üyelerini istifaya davet etti.

Sonuçları kabul etmediklerini söyleyen Butto Zerdari, "Seçimleri meclis gündemine taşıyacağız ve muhalefet sıralarında yerimizi alacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA