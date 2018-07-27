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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine Katar'dan tepki

Katar, ABD'nin desteklediği İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınadı.

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İsrailin Mescid-i Aksaya yönelik ihlallerine Katardan tepki

Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu İsrail'in Mescid-i Aksa ihlallerine karşı koymaya çağırdı.

Açıklamada, "İslam ve Arap dünyasının yanında uluslararası topluma da İsrail'in bu küstahlığının durdurulması için aynı safta kalınması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail işgal güçlerinin sonuncusu bugün yapılan Mescid-i Aksa'nın kutsallarına karşı barbarca ve küstahça ihlalini Katar en sert ifadelerle kınamaktadır. İşgal güçleri belli ki kendisine engel olan, caydırıcı ahlaki bir unsur bulamaması ya da uluslararası ve hukuki bir baskıyla kendisine 'dur diyecek' bir güç olmaması nedeniyle en kutsal zamanları ve en şerefli yerleri maksatlı olarak seçiyor. Bunları dünyanın gözü önünde bir buçuk milyar Müslüman'ın duygularını kışkırtacağından emin olarak yapıyor."

Açıklamada, İsrail'de ırkçı ulus devlet yasasının kabulünden kısa bir süre sonra, bu ihlalin gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Kaynak: AA

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