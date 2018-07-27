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Fuego Yanardağı'ndaki patlamalarda 147 kişi hayatını kaybetti

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda geçen ay meydana gelen patlamalarda 147 kişi hayatını kaybetti.

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Fuego Yanardağındaki patlamalarda 147 kişi hayatını kaybetti

Fuego Yanardağı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 147 olarak açıklandı. Ulusal Afet Ajansından yapılan yazılı açıklamada, patlamalarda 10 gün önce 121 olarak duyurulan ölü sayısının, yeni raporlara göre 147 olduğu kaydedildi.

Bölgede en az 276 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda geçen ay meydana gelen patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo köyünü yok etmişti.

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alınmış, 3 bin 200'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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