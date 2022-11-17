Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da otobüs şarampole yuvarlandı: 18 ölü
[Fotograf: İHA]
Pakistan’ın Sind eyaletine bağlı Sehvan şehri yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 10’u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Pakistan’da İndus kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsü, Sehvan şehri yakınlarında şarampole yuvarlandı.
Kazada ilk belirlemelere göre 10’u çocuk 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Çok sayıda itfaiye ve ambulansın gönderildiği bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Pakistan Trafik Kazası
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