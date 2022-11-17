Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinin Bender Kong bölgesi olan deprem yerel saatle 17.29'da kaydedildi.
5 büyüklüğündeki depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Can ya da mal kaybı bilgisi verilmedi
Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, durum değerlendirmesi için ekiplerin Bender Kong'a sevk edildiğini, gerekli yardımların yapılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.
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