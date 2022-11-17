Türkiye, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın terörle arasına mesafe koymasını istiyor. Özellikle İsveç'ten somut adımlar atması talep ediliyor.

İsveç'ten bu yönde ilk adım geldi. İsveç parlamentosu, terörle mücadelede kapsamlı değişiklikler öngören yasa tasarısını onayladı.

Düzenleme ile teröre bulaşan grupların örgütlenmesi ve gösteri izni sınırlanacak, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önü açılacak.

İsveç'in, başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgileri yayımlayanlar 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek.

Terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

TRT Haber firari FETÖ'cü Bülent Keneş'in Stockholm'de kaldığı evi görüntüledi

Türkiye, İsveç'te bulunan terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarının da iadesini istiyor. Bu isimlerden biri de Bülent Keneş. TRT Haber, firari FETÖ'cünün Stockholm'de kaldığı evi görüntüledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cü Bülent Keneş, İsveç'te yaşıyor. İsveç yargısı, Keneş'in iade kararının kısa süre içerisinde görüşüleceğini, 2023 yılının başında karara bağlanacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 7-8 Kasım'daki Ankara ziyareti sırasında FETÖ'cü Bülent Keneş'in ismini vermişti.

Keneş, FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman'ın genel yayın yönetmenliğini yapıyordu.