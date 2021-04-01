Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 20:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pakistan'da otobüs devrildi: 10 ölü, 35 yaralı
[Harita: TRT Haber]
Pakistan’da düğünden dönen otobüs devrildi. Yaşanan kazada 4’ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
Pakistan’ın Sindh eyaletinin Larkana bölgesinde düğünden dönen davetlileri taşıyan otobüs kaza yaptı.
Kaza sonucu devrilen otobüste 4’ü çocuk 10 kişi yaşamını yitirirken, 20’si ağır 35 kişi yaralandı.
Yaralılar, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, otobüsün Larkana'dan Dadu’ya gittiği sırada traktörle çarpıştığı ve çarpmanın etkisi ile devrildiği aktarıldı.
Etiketler: Pakistan Trafik Kazası
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