Pakistan’ın Sindh eyaletinin Larkana bölgesinde düğünden dönen davetlileri taşıyan otobüs kaza yaptı.

Kaza sonucu devrilen otobüste 4’ü çocuk 10 kişi yaşamını yitirirken, 20’si ağır 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, otobüsün Larkana'dan Dadu’ya gittiği sırada traktörle çarpıştığı ve çarpmanın etkisi ile devrildiği aktarıldı.