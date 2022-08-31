Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 36 kişi öldü.

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1162’ye çıktı, yaralananların sayısı ise 3554 oldu.

Ülkedeki şiddetli yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilendi.